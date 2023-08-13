İstanbul'da zamlı tarife bu gece başlıyor: Yeni taksi ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor. Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatlarla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkıyor.

Güncel 13.08.2023 15:42 Giriş: 13.08.2023 15:42

Güncelleme: 13.08.2023 15:47 Kaynak: AA

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