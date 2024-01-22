İstanbul'la ilgili son anket: İmamoğlu önde, kararsızlar üçüncü sırada

ORC Araştırma İstanbul anketinin sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu oy yüzdesi en yüksek kişi oldu. Kararsızlar yüzde 11'in üzerinde ölçülürken Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi'nin adayları da genel seçimlerde partilerinin aldıkları oya yakınlar.

ORC Araştırma şirketi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu oy yüzdesi en yüksek kişi oldu. Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi'nin adayları da genel seçimlerde partilerinin aldıkları oya yakınlar.

Kararsızların dağıtılmadığı ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 38,9, AKP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 37,2 oy aldı.

Kararsızların yüzde 11,5 olduğu belirlenirken Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun aldığı oy yüzde 3,5 olarak ölçüldü. İstanbul için ittifak görüşmeleri yürüten ancak henüz açık olarak Murat Kurum'a desteğini açıklamayan Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 2,5 oy alacağı tespiti yapıldı.

Henüz İstanbul adayını açıklamayan İYİ Parti'nin ise yüzde 4,1 oy alacağı ölçüldü. Ankette, DEM Parti için de herhangi bir aday şıkkı belirtilmedi.