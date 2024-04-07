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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebi reddedildi

YSK, CHP'nin İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

Güncel
  • 07.04.2024 18:50
  • Giriş: 07.04.2024 18:50
  • Güncelleme: 07.04.2024 18:54
Kaynak: AA
İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebi reddedildi
Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti. 

Başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi de YSK tarafından kabul edilmedi.

Öte yandan AKP, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.

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