İstanbul’da adım başı üniversite

YÖK’ün verilerine göre eksi netle girilen üniversitelerin birçoğunun bulunduğu İstanbul’da 57 üniversite bulunuyor. 700 bini aşkın öğrencinin bulunduğu kentte 39 ilçe yer alırken vakıf üniversitesi sayısı ise 47.

Mustafa KÖMÜŞ

Her ile üniversite politikasıyla akademinin içini boşaltan AKP İstanbul’u ise adeta ‘üniversite şehri’ haline getirdi. Kentteki vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısı devlet üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısının iki katına çıktı. Buna karşın akademisyen sayısı ise neredeyse eşit.

İstanbul’da tam 57 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin 47’si vakıf 10 tanesi ise devlet üniversitesi. Eksi netle girilen vakıf üniversitelerinin birçoğu da İstanbul’da bulunuyor.

YÖK verilerine göre vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısı tam 509 bin 497.

Devlet üniversitelerinde ise uzaktan ve açıköğretimde okuyanları dışarıda 241 bin öğrenci kayıtlı. Vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayısı devlet üniversitesindekilerin iki katından daha fazla. Buna karşın akademisyen sayısı ise neredeyse eşit. İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde 20 bin 672, devlet üniversitelerinde 19 bin 855 akademisyen bulunuyor. Diğer bir deyişle akademisyen başına devlet üniversitelerinde 12,1 vakıf üniversitelerinde 24,6 öğrenci düşüyor. Bu da vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin daha fazla iş yüküyle uğraşmasına neden oluyor.

ANGARYA, EŞİTSİZLİK

Vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin en büyük şikayetlerinden biri eşit ücret hakkının uygulanmaması. YÖK’ün bu konuda kararı olmasına rağmen vakıf üniversitelerinin çoğu hâlâ akademisyenlere bu hakkı tanımıyor. Bunun yanında esas görevleri bilim üretmek olan akademisyenler herhangi bir yerde çalışıyor gibi mesai zorunluluğuna tabi tutuluyor. Özellikle kayıt dönemlerinde akademisyenlerin tanıtım masalarında çalışmaya zorlanması en çok karşılaşılan sorunlardan.

PARALAR REKLAMA

YÖK’ün en son 2021 yılı için açıkladığı rapor da vakıf içinde bulunduğu durumu ortaya koymuştu. Buna göre proje için kaynak ayırmayan, akademisyenleri yoksulluğa mahkum eden üniversiteler reklam için ise oldukça cömert davranmıştı. Örneğin Türkçeden eksi 7,5 net yapan kişinin edebiyat bölümüne yerleştiği Haliç Üniversitesi 2021’de Ar-Ge’ye 76 bin lira, reklam ve tanıtıma ise 1 milyon 59 bin TL harcamıştı. Yine geçen günlerde AKP’li Selman Öğüt’ün rektör atanmasıyla gündeme gelen Esenyurt Üniversitesi ise Ar-Ge’ye 294 bin lira, reklam ve tanıtıma ise 1 milyon 517 bin lira ayırmıştı.

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VAKIFTA İKİ KAT FAZLA

• Üniversite sayısı

Vakıf: 47

Devlet: 10

• Öğrenci sayısı (bin)

Vakıf: 509,4

Devlet: 240,9

• Akademisyen sayısı (bin)

Vakıf: 20,6

Devlet: 19,8

• Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı

Vakıf: 24,6

Devlet: 12,1