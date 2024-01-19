İstanbul’da Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak

17 yıl önce suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in anması için İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Çalıştığı gazetenin önünde 17 yıl önce katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink, vurulduğu Sebat Apartmanı önünde bugün saat 15.00'da anılacak.

Şişli’de gerçekleşecek anma programı nedeniyle saat 11.00’dan program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

stanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

“Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Cad. Kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.”

Alternatif yollar ise şöyle: “Valikonağı Caddesi, Şişli istikametine Rumeli Caddesi Abide-i Hürriyet Caddesi ve Ergenekon Caddesi”