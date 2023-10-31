İstasyonlara sığmadılar

Kayhan AYHAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Yüzyılın Kutlaması" dediği Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarının adresi Maltepe Miting Alanı’ydı. İki gün süren kutlamaların son gününde yoğun kalabalık, mitinglerden alışkın olduğumuz bu alana ulaşabilmemizi bir hayli zorlaştırdı.

ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI

Taksim’de yer alan gazetedeki pazar mesaimin sonunda Maltepe’ye doğru yola çıktım. İstikamet önce metroyla Yenikapı. Metro Atatürk’ün sesi ile yankılanıyor. Kırmızı beyazlı kadınlar erkekler metro müzisyenlerinin parçaları eşliğinde dans de ediyor ar ara. Trenler ilkokullarda camların süslendiği nostaljiik ‘Ata’ bayraklarıyla süslenmiş. Yenikapı’ya geldiğimde bir insan seli karşılıyor. Marmaray’a doğru yürürken Cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili bir şey çarpmıyor gözüme.

Maltepe yönüne giden trene binebilmek ise tam bir işkence. Tren hınca hınç dolu. Trende gözüme ise metronun aksine el tutamaçlarında Erdoğan posterleri çarpıyor. İçerideki yurttaşların kiminin elinde bayraklar var. Belli ki yurttaşların büyük çoğunluğu Maltepe’ye gidiyor. Her istasyonda ellerinde Türk bayraklarıyla gülümseyerek bekleyen insanlar var. Trene binemeseler de gülümsüyorlar. Miting alanına gitmek için Süreyya Plajı istasyonunda inmek istiyorum ama imkan yok. Bir durak geri giderek İdealtepe’de inip yürüyorum.

CUMHURİYET MİTİNGİ GİBİ

Trafik durmuş. Çocuk, genç, yaşlı herkes alanda. Adeta bir Cumhuriyet mitingini andırıyor bu görüntü. Alana vardığımda ise büyük ve coşkun bir kalabalıkla karşılaşıyorum. Bu kalabalıkta muhafazakar kesimden gelenlerin de epey fazla olduğunu fark ediyorum. İBB’den aldığım bilgiye göre 300 bin kişi katılmış etkinliğe. Kurulan sahne ise devasa. Burada sinevizyon ve havai fişek gösterileri büyük bir ilgiyle izleniyor. Cep telefonlarından yakılan ışıklar ise geceyi aydınlatıyor. Sahneye çıkan sanatçılarla birlikte coşku tavan yapıyor ve yurttaşlar oynayıp, gülüp slogan atıp Cumhuriyet’i kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilgi yoğun. Yurttaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor. Burada dikkat çeken şey ise CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel’in programa katılması. Bu İmamoğlu’nun Özel’i desteklediği yönünde bir mesaj olarak görülüyor. Saatler 00.30’u gösterdiğinde program Zülfü Livaneli’nin ‘Ey Özgürlük’ şarkısı ile sona eriyor.