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Fotoğraflarla 100. yıl coşkusu: Yurttaşlar meydanları doldurdu, renkli görüntüler ortaya çıktı

Yurttaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için sokakları, meydanları doldurdu. Coşkulu geçen kutlamalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Güncel
  • 29.10.2023 15:53
  • Giriş: 29.10.2023 15:53
  • Güncelleme: 29.10.2023 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraflarla 100. yıl coşkusu: Yurttaşlar meydanları doldurdu, renkli görüntüler ortaya çıktı
Fotoğraflar: AA

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.  

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her kesimden binlerce yurttaş bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için sokakları, meydanları doldurdu.

Coşkulu geçen kutlamalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in 100. yıldönümü kutlamaları fotoğraflara şöyle yansıdı:

Türkiyenin dört bir yanında 100. yıl coşkusu
Bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve laiklik için: Yaşasın Cumhuriyet
Anıtkabirde Her yer Tayyip, her yer Erdoğan sloganları!
Mardinde 29 Ekim töreninde Erdoğan görselinin yer aldığı pankart öğrencilere taşıtıldı
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