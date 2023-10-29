Fotoğraflarla 100. yıl coşkusu: Yurttaşlar meydanları doldurdu, renkli görüntüler ortaya çıktı

Yurttaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için sokakları, meydanları doldurdu. Coşkulu geçen kutlamalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her kesimden binlerce yurttaş bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için sokakları, meydanları doldurdu.

Coşkulu geçen kutlamalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in 100. yıldönümü kutlamaları fotoğraflara şöyle yansıdı: