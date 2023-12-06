İşten atılan emekçiye şahit olanlara sürgün

Emek Servisi

ODTÜ’de işten çıkarılan eylem yapıp stant açan yemekhane işçisi Serdar Delibal, rektörlük tarafından iş arkadaşlarına yapılan baskıdan dolayı artık stant açmayacağını ve hukuki süreçle mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Serdar Delibal işe geri dönme talebiyle mücadelesini sürdürüyor. Açtığı davada şahitlik yapacak olan diğer işçilerin başka yerlere sürüldüğünü belirten Delibal, atılmasına karşı toplanan imzaların rektörlüğe teslim edileceğini söyledi. ODTÜ’de yemekhanede çalışırken hırsızlık iddiasıyla usulsüzce işten çıkarılan Delibal, yemekhanede çalışan ve işten çıkarılmasına dair açtığı davada şahitliğini yapacak olan işçilerin ODTÜ’nün başka yerlerine sürüldüğünü ifade etti. Delibal, yaptığı açıklamada, mücadelesinin kazanımla sonuçlanırsa kendisiyle dayanışma gösteren öğrencilerin ve akademisyenlerin de kazanmış olacağını kaydetti. Delibal, “Atılan iftiraların hesabını fazlasıyla soracağız" diyen ve birkaç gün içerisinde işten atılmasına karşı toplanan imzaların rektörlüğe teslim edileceğini belirtti.