İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde üç katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.
İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangının, bir işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı anlaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, binada maddi hasar meydana geldi.