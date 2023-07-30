İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Güncel 30.07.2023 16:58 Giriş: 30.07.2023 16:58

Güncelleme: 30.07.2023 17:31 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA