İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonla mücadele programı sınırlı kalabilir

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, para politikasındaki sıkılık, maliye politikasıyla desteklenmediği sürece, enflasyonla mücadele programının sınırlı kalabileceğine dikkat çekti. Avdagiç, "Bu nedenle para ve maliye politikasının uyumuna ve bu uyumu destekleyecek yapısal reformlara önem verilmeli" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Avdagiç, "Faiz artışı dezenflasyon sürecinin en etkili silahı, ancak yegane silahı da değil. Para politikasındaki sıkılık, maliye politikasıyla desteklenmediği sürece, enflasyonla mücadele programı sınırlı kalabilir. Bu nedenle para ve maliye politikasının uyumuna ve bu uyumu destekleyecek yapısal reformlara önem verilmeli" ifadelerini kullandı.

MERKEZ'DEKİ BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan’a da başarılar dileyen Avdagiç, "Biz Sayın Karahan’ın başkanlığında Merkez Bankası’nın ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişim süreci, yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde doğru bir iletişimle yönetildi. Başkan değişikliğinin politika değişikliği ile ilişkisinin bulunmadığı yönündeki kararlılık beyanları, piyasalara güven verdi" dedi.