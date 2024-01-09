İYİ Parti, Akşener'in "14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak yokum" dediği iddialarını yalanladı

İYİ Parti, Meral Akşener'in 14 Mayıs seçimlerine göre partisinin yerel seçimlerde daha düşük oy alması halinde görevini bırakacağına dair haberleri yalanladı.

İYİ Parti, genel başkan Meral Akşener'in GİK üyelerine 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin oy oranının 14 Mayıs'a göre düşmesi halinde görevini bırakacağını söylediğine dair haberleri yalanladı.

GİK toplantısında Akşener'in “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” şeklinde bir ifade kullanmadığı belirtilirken seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstleneceği vurgulandı.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu (GİK) toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."