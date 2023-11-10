İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı görevden alındı: "Bitmek bilmeyen mobbingi sonlandıramadık"

Muğla'da İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kendisine resmi bir tebligat yapılmadığını belirterek dün görevden alındığını duyurdu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti İdris Nebi Hatipoğlu'da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sakarya İl Yönetimi ise görevden alınmıştı.

Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek istifa etmesinin ardından AKP'ye geçen eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, eski Mezkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın istifası ve Sakarya İl Yönetiminin görevden alınmasının ardından bir görevden alma haberi de Muğla'dan geldi.

Gazete Duvar'dan Esma Turan'ın haberine göre, İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı, dün görevden alındı.

Bakırcı, bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında kendisine resmi bir tebligat yapılmadığını belirterek, "Hakkımızda ferman vermişler, kalemimizi kırmışlar, İlçe Başkanlığı görevinden el çektirmişler" dedi.

Bakırcı, "Dalaman ilçe kongresinde, Muğla Milletvekili Metin Ergun’un gösterdiği ismin karşısına aday çıkarak 68 oya karşılık 203 oyla seçimi kazanmıştık. Maalesef sonumuzu, bu seçim zaferiyle hazırlamış olduğumuzu öğrenmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"Üzerimizdeki bitmek bilmeyen mobbingi sonlandıramadık" vurgusu yapan Bakırcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sandıkla gelmiş olduğumuz görevi bir A4 kâğıdı ile bırakmamız istenmiştir. Kaldı ki A 4 kağıdında ne yazdığını tam olarak da görmüş değilim. Tarafıma yapılmış resmi bir tebligat ya da bildirim de bulunmamaktadır. Görevden el çektirilmemizle; üyelerin, delegelerin iradesine ve demokrasimize gölge düşmüş hatta pranga vurulmuştur. İYİ Parti’nin Dalaman Belediye Başkanlığı’nı kazanması istenmemektedir. Hedefinde belediye kazanmak gibi bir anlayışın olmadığı bu yaklaşım, milletimizin takdirine bırakılmıştır."

Bakırcı’nın görevden alınması kararını kınayan yönetim kurulu üyeleri de istifa dilekçelerini il başkanlığına sundu. Dilekçe de ise şu ifadeler kullanıldı:

“Dalaman İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı’nın geçerli hiçbir gerekçe gösterilmeden Muğla Milletvekili Metin Ergun’un şahsi girişimleri ile anti demokratik bir şekilde görevden alınmasını kabul edilemez bulmaktayız. İYİ Parti il yönetimi ve diğer sorumluların bu keyfi uygulama kararını kınıyoruz. Bu nedenle, Dalaman yönetim kurulu üyeliğinden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyoruz.”