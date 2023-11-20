İYİ Parti'de banka hesapları tartışması: Gelir-gider tablosu paylaşıldı

İYİ Parti içerisinde, 'parti gelir giderleri' ve 'banka hesapları' üzerinden yaşanan tartışmaya ilişkin partinin Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı açıklama yaptı. Aksakallı, 2023 mali bilançoyu açıklayarak "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun" dedi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı, partide gündeme gelen 'parti gelir giderleri' ve 'banka hesapları' hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin gelir gider tablosunu kamuoyu ile paylaşan Aksakallı, "Önceki yıllara ait denetimlerin sonucunda, yapılan harcamaların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu hükmüne yer verilmiştir” dedi.

Aksakallı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında partinin gelir ve giderleri konusunda gerçek olmayan bilgiler üzerinden tartışmalar yapıldığını söyledi.

Aksakallı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kesin hesap özeti kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. Tüm siyasi partilerimiz gibi İYİ Partimiz de Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği üzere Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Anayasa Mahkemesinin denetimi, Sayıştay eliyle yerine getirilmektedir. Önceki yıllara ait denetimlerin sonucunda, yapılan harcamaların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu hükmüne yer verilmiştir."

Açıklamada, partinin bu yılın 1 Ocak-17 Kasım dönemi gelir ve giderlerine ilişkin özet bilançosu da kamuoyuyla paylaşıldı.

İYİ Parti tarafından kamauoyu ile paylaşılan mali gelir-gider tablosu şu şekilde: