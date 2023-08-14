İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına bir yanıt daha: Burada bir tutarsızlık yok mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sorulan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "MHP'nin bazı yetkililerinin partimizin varlık sebebiyle misyonuyla, duruşuyla, kadrolarıyla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler... İşte burada bir tutarsızlık var mı yok mu bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim" cevabını verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partiye yönelik "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklindeki çağrısı sorulan Zorlu, "Bu konuda açıklamamız çok netti. Sayın Bahçeli'nin doğrudan olmasa da çağrısına, kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik" dedi.

Zorlu, şöyle devam etti: "Orada bir 'komşuluk' kavramı kullanıldı ama bunun hemen ardından MHP'nin bazı yetkililerinin partimizin varlık sebebiyle misyonuyla, duruşuyla, kadrolarıyla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler... İşte burada bir tutarsızlık var mı yok mu bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. Asla bu iddiaları ve isnatları kabul etmiyoruz."

AKP'Lİ HAMZA DAĞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "İYİ Partinin yeri PKK ve FETÖ’nün yanı değildir" şeklindeki açıklaması sorulan Zorlu, "Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ve PKK ile yan yana getirilemez, ilişkilendirilemez. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Partinin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan, 85 milyon insanımızı kucaklayarak heyecan yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş" değerlendirmesinde bulundu.