İYİ Parti'den Bakan Tunç'a Can Atalay sorusu: Anayasanın 153. maddesi iptal mi edildi?

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AYM'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının da Yargıtay tarafından tanınmaması hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru önergesi verdi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yargıtay’ın, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uymamakla açıkça görev suçu işlemekte oldukları, anayasal düzene aykırı hareket ettikleri pek çok hukukçunun ortak görüşü haline gelmiştir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, “Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında devam eden yargılama sonucunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararına “uymama” biçiminde karar vermesiyle başlayan yüksek yargı organları arasındaki kriz, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve tanımaması şeklinde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"ANAYASANIN 153. MADDESİ İPTAL EDİLMİŞ MİDİR?"

Zorlu'nun Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

1. Yürürlükte olan Türk Anayasası’nın 153.maddesi iptal edilmiş midir?

2. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu kaldırılmış mıdır?

3. Yargıtay’da kesinleşmiş bir kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı sunulmuş olan Türk vatandaşları hakkında Anayasa Mahkemesi’nin lehe verdiği karara bağlayıcılık kazandıran mercii neresidir?

4. Bir Türk vatandaşının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Bölge Adliye/İdare Mahkemeleri veya ilk derece mahkemelerinin o kişi aleyhinde vermiş olduğu karara “uymama” hakkı bulunmakta mıdır?