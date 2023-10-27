İYİ Parti'den Filistin Büyükelçiliği'ne ziyaret: "İsrail terörünün durması en büyük temennimiz"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa’yı ziyaret etti. Heyetler arası görüşmenin ardından Faed Mustafa ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kavuncu, "İsrail terörünün bir an önce durması en büyük temennimiz" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu'dan oluşan İYİ Parti heyeti, Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Heyetlerin görüşmesinin ardından Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile Buğra Kavuncu ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin halkına desteklerini ilettiklerini belirten Kavuncu, Gazze'de yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Yaşanan dramın büyüklüğünü, orada yapılan katliamı ne kadar sık gündeme getirirsek belki bir nebze katkımız olur. Hatırladığım kadarıyla bugüne kadar 2.5 milyon insanın elektrikten ve sudan yoksun olduğu Gazze'ye sadece 84 TIR ulaşabilmiş. Yaşanan felaketin büyüklüğünü sadece bu rakamlardan bile çok rahat görebiliyoruz. İsrail terörünün bir an önce durması en büyük temennimiz."