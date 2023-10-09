İYİ Parti'den istifa eden Köylüoğlu: Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Köylüoğlu, "25 yıllık AKP belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yoktu. Gelişmeler AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu" dedi, partisinin ittifak yapmama kararını eleştirdi.

Ankara'da 23 isim ile birlikte istifa kararı alan İYİ Partili eski İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Ankara'da ittifak yapılmamasını eleştirerek, "Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor" dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) seçimlere tek başına girilmesine yönelik alınan karardan sonra, Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, aksine açıklamalar yapan başkanları arayıp ‘görevi bırakmalarını ya da Genel Merkez tarafından görevden alınacaklarını' tebliğ etti.

Kavuncu, Faruk Köylüoğlu'nu da arayıp Genel Merkezin kararını bildirdi. Köylüoğlu başkanlığında toplanan Ankara İl Yönetimi, daha önce kazanması için çaba gösterdikleri Mansur Yavaş'ın bu kez kaybetmesi için uğraşmalarını doğru bulmadıkları görüşünde birleşti ve istifa etmeyi uygun buldu, kararı Genel Merkeze iletti.

"BU KADAR AGRESİF OLMAYA GEREK YOKTU"

Köylüoğlu, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Ankara'da 25 yıllık AKP belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise bizim göstereceğimiz adayın kazanma şansı olmayacağı biline biline Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Oysa işbirliği partimizin de yararına idi. Birtakım kazanımlarımız olmuştu. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yoktu. Gelişmeler AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu” dedi.

Faruk Köylüoğlu ve divanı oluşturan 23 yardımcısı geçtiğimiz Cumartesi görevlerinden istifa etmişti. Köylüoğlu, sosyal medya hesabından istifasını duyurarak partisine yönelik bazı eleştirilerde bulunmuştu.