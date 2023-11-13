İYİ Parti'den istifalara ilişkin açıklama: "Değerlendirmelerine dikkat etsinler"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz gibi isimlerin partiden istifalarına ilişkin, "Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialar ve ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin ittifak kararına ilişkin bir soruya yanıt veren Zorlu, "Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir ve önümüzdeki günlerde bazı yerlerde adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Zorlu, şöyle devam etti: "Az önce duyurduğumuz çağrımız gereği ülke sathında alternatif siyaseti, Türkiye'nin merkezi olma iddiamızın yanında duracak bütün vatandaşlarımızı da bu konuda bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz gibi isimlerin partiden istifasına da değinen Zorlu, "Bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler, başka partide siyaset yapmak isteyebilirler. Örneğin CHP'de siyaset yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Bizimle ilkesel bir ayrılık yaşayabilirler" dedi.

"Genel Başkanımızın bir ilkesel tutumu var, ayrılan arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapmıyor. Çünkü bugüne kadar birlikte mücadele edildi" diyen Zorlu, şunları söyledi:

"Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialar ve ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü İYİ Parti'ye yönelik saldırılara bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız."