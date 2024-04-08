İYİ Parti, Ordu seçimlerini YSK'ye taşıyor: Sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olduklarını tespit ettik

İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek YSK'ye başvuracaklarını açıkladı.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Ordu'da yapılan seçimlerde sandık kurulu başkanlarının siyasi parti üyesi olduğunu tespit ettiklerini ve bu nedenle seçimin yenilenmesi gerektiğini savundu. Yılmaz, yarın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak Ordu seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yenilenmesini talep edeceğini söyledi.

Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında, seçimlerde yaşanan usulsüzlükleri ve hileleri belgeli bir şekilde ortaya koyduklarını iddia etti. Yılmaz, sandık kurulu başkanlarının siyasi parti üyesi olduğunu ve bu durumun seçim sonucunu etkileyecek oranda olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Yılmaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre devlet memurlarının siyasi parti üyesi olamayacağını belirterek, "Sandık kurulu başkanları da devlet memurudur ve siyasi parti üyesi olamazlar. Bizim tespitlerimize göre, Ordu'da yüzlerce sandık kurulu başkanının siyasi parti üyesi olduğu ve bu durumun seçim sonucunu etkileyecek kadar büyük bir usulsüzlük oluşturduğu açıktır" dedi.

YSK'ye başvurarak Ordu seçimlerinin yenilenmesini talep edeceğini söyleyen Yılmaz, YSK'nın bu usulsüzlükleri göz ardı etmeden Ordu seçimlerinin yenilenmesi kararı vereceğine inandığını ifade etti.

Yılmaz, "Ordu'da sandık iradesi gasp edilmiştir. Biz bu gaspa karşı sessiz kalmayacağız. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve Ordu'da adil ve şeffaf bir seçim yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.