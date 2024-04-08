İYİ Partili vekil Akşener'e seslendi: Sensiz olmaz

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkan adayı olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e "Sensiz olmaz" diye seslendi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, partisinin 27 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü kurultayında genel başkan adayı olmayacağını açıklayan Meral Akşener ile fotoğrafını paylaştı.

Sunat, Akşener ile birlikte verdiği pozu, "Sensiz olmaz" mesajıyla ve İYİ Parti ile Meral Akşener'in X hesaplarını etiketleyerek paylaştı.

Meral Akşener, yerel seçimde partisinin beklentilerin altında oy almasının ardından olağanüstü kurultay kararı almış ve genel başkan olmayacağını duyurmuştu.

Partide genel başkanlık için aday olması beklenen dört isim bulunuyor.