İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Adnan Beker açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 81 ilde aday çıkarma kararlarının devam ettiğini ve bu hafta içi 12 adayın daha açıklanacağını belirten Zorlu, geçtiğimiz hafta istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in durumuyla ilgili de konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti'nin, 81 ilde aday çıkarma kararının ardından Eskişehir, İzmir ve Maraş’ta büyükşehir belediye başkan adayladıklarını belirlediklerini hatırlatan Zorlu, bu hafta da 12 adayı duyuracaklarını söyledi.

ERDOĞAN'A 25 KASIM TEPKİSİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde yaptığı konuşmada “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin olumsuz bir etkisi olmadı” dediğini aktaran Zorlu, “Oysaki aynı gün, eşi tarafından öldürülen bir kadın toprağa verildi. Resmî verilere göre bu yılın ilk 9 ayında 234 kadın öldürüldü. Politikadan ekonomiye, sosyal yaşama kadar pek çok konuda kadının temel haklarını tartışmaya açan siyasi iktidarın 21 yıllık karnesinde; 7 binin üzerinde kadın cinayeti yazıyor” ifadelerini kullandı.

"İDDİALARIN BEKER İLE İLGİSİ YOK"

Meral Akşener’in, "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor" şeklindeki açıklamalarının ardından partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in konuya ilişkin yaptığı açıklama sorulan Zorlu, şunları söyledi:

“Sayın Beker’le nasıl ilişkilendirildiğine ben de anlam veremedim. Çok net bir şekilde söyleyeyim; konunun O’nunla bir ilişkisi yok. Konu zaten çok hassas bir süreçte olduğu için, belirli yönlerini kamuoyu ile paylaştık. İncelemeler bakanlık tarafından devam ediyor. Bizim açıklamamız sonrası bir açıklama da gelmedi. Güvenlik birimlerimizin hassasiyetle takip ettiği bu sürecin çözümlenmesi için sessizliğimizi korumak arzusundayız.”

ÖZEL'İN RANDEVU TALEBİ YOK

Kürşad Zorlu, Meral Akşener ile Özgür Özel’in hafta içinde görüşeceğine yönelik iddialara ilişkin ise Özel’in randevu talebi olmadığını söyledi.

DİKBAYIR MESAJI

İhraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamaları da sorulan Zorlu, şöyle konuştu:

“Sayın Dikbayır’ın iddiaları çerçevesinde çok fazla bir değerlendirme yapmayacağım. Partimizin kuruculuğunu yapmış birisi. Bu konuyla ilgili Disiplin Kurulu süreci devam ediyor. Tebliğname yapıldı. Bugün veya yarın ulaşabilir. Sonrasında bir savunma süresi var. Kendi mecrasında yürüyen, mahremiyeti olan bir konu olduğu için de sürecin içeriğine yönelik bir bilgi vermem doğru olmaz."