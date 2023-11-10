İYİ Parti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamaması ve hak ihlali kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçti.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak için geldiği Yargıtay binası önünde konuştu.

"HUKUK GÜVENLİĞİ SORUNU VAR"

Türkiye'de bir hukuk kaosu yaşandığını kaydeden Üçok, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve bu kararın uygulanmamasını destekler nitelikte başka bir karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yarattığı bir hukuk güvenliği sorunu var" dedi.

İnsanların hukuka olan inancının yok olmasını engellemek amacıyla harekete geçme kararı aldıklarını belirten Üçok, bu kapsamda hem 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Anayasa'nın 153. Maddesi'ne işaret eden Üçok, AYM kararlarının bütün mahkemeleri, bütün kurum ve kuruluşları bağladığını vurguladı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisine gönderilen AYM kararını, kendisiyle ilgisizmiş gibi göstererek Yargıtay'a iletmesiyle başlayan bir hukuksuzluk süreci yaşandığını kaydeden Üçok, şunları söyledi:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi de adeta siyasi parti gibi açıklamalarda bulunan bir karar alarak, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu durum ülkemizde hukuki bir kaos yaratmış durumda. Biz de İYİ Parti olarak Anayasa'nın ihlal edildiğini, her iki mahkemenin de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmeyerek suç işlediklerini düşündüğümüz için ilk olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak için Yargıtay'a geldik."