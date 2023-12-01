İYİ Parti’de CHP oylaması: Ankara’da 21 ilçe başkanı 'işbirliği' dedi, sıra İstanbul’da

Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti, parti örgütlerinin CHP ile işbirliğine gidilmesine dair görüşlerini almaya başladı. Ankara’da İYİ Parti'nin 23 ilçe başkanının bir araya geldiği toplantıda 21 kişinin işbirliğinden yana görüş bildirdiği ifade edilirken bugün de İstanbul'daki ilçe başkanlarının toplanacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin yankıları devam ederken İYİ Parti'de ilçe teşkilatları toplanmaya başladı. İYİ Parti'nin 81 ilde müstakil aday çıkarma kararına karşı İYİ Parti'nin Ankara ilçe başkanları, Özgür Özel'in işbirliği çağrısına sıcak bakıyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Ankara'da İYİ Parti'nin 25 ilçe başkanından 23’ünün katıldığı toplantıda 21 ilçe başkanı CHP ile işbirliği yapılmasını istedi. Bugün de İstanbul'da ilçe başkanlarının toplanacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Meral Akşener, Özgür Özel’in ziyaretinden bir gün önce Genel Merkez binasında Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda 21 ilçe başkanı CHP ile Ankara’da işbirliği yapılması gerektiği yönünde oy kullanırken iki ilçe başkanı ise işbirliğine karşı çıktı.

Bu doğrultuda bugün de İstanbul ilçe başkanlarının Ankara’ya gelerek Genel Başkan Meral Akşener’le görüşeceği öğrenildi. Akşener, bu toplantıda da İstanbul ilçe başkanlarına işbirliğine yönelik fikirlerini soracak.