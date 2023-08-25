İYİ Parti’den istifa eden başkanın iddiası: Genel Başkanın bilgisi dahilinde milletvekilliği sıraları satılmış

Uşak'ta eski İYİ parti eski il ve ilçe yöneticisi 15 kişi, düzenledikleri basın toplantısında, partiden istifa ettiklerini açıklayarak "İYİ Parti Genel Merkezinde yer alan bir üst yönetici grubu, Genel Başkanın bilgisi dahilinde Anadolu’nun birçok ilinde İYİ Parti milletvekilliği sıralarını satmıştır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. İYİ Parti’de bunu herkes bilmektedir" dedi.

İYİ Parti’den istifa eden Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir üst yönetici grubunun Anadolu’nun birçok ilinde İYİ Parti milletvekilliği sıralarını sattığını iddia etti.

İYİ Parti Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 eski il ve ilçe yöneticisi, düzenledikleri basın toplantısıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

"GENEL MERKEZ 'SATMADIK' DEMİYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve genel merkez yöneticilerini para kazanmak için parti kurmakla ve milletvekilliği sıralarını satmakla suçlayan Savaş, “İYİ Parti Genel Merkezinde yer alan bir üst yönetici grubu, Genel Başkanın bilgisi dahilinde Anadolu’nun birçok ilinde İYİ Parti milletvekilliği sıralarını satmıştır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. İYİ Parti’de bunu herkes bilmektedir. Zaten genel merkezde bulunan arkadaşlar da ‘Biz milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmadık’ diye bir şey söylemiyor" dedi.

Savaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti’nin kurucusu değildir. Entelektüel Türk milliyetçilerinin kurduğu bir partidir. Namuslu ve idealist Türk milliyetçileri, Meral Akşener’i genel başkan seçmiştir. Şu anda gelinen nokta içler acısıdır. Akşener’in yanında şu anda Gaziantep’te sahtekarlıktan ceza almış, PKK finansörü bir milletvekili, tefecilikten ceza almış bir tefeci ve milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var. Yazıklar olsun."

"İYİ PARTİ, TİCARET MERKEZİ OLMUŞ"

Geçenlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir çuvalla basının karşısına çıktığını ve “Bana kala kala bu çuval kaldı” dediğini hatırlatan Savaş, elindeki üzerinde dolar işareti ve İYİ Parti amblemi olan çuvalı göstererek, “Elimdeki çuval, o çuvaldan değildir. Bu çuval, Türkiye’de bir tek Uşak’ta üretilen para çuvalıdır ve dikişsizdir. Genel Başkana para çuvalı düşmüştür. İYİ Parti’nin sembolü güneşti. Siz güneş yerine dolar işareti koydunuz. İYİ Partinin ideallerini de bu çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız. Bu saatten sonra İYİ Parti, bir siyasi parti değil, bir ticaret merkezi olmuş, Genel Başkan’da bir şirketin müdürü olmuştur" diye konuştu.

UŞAK'TA YAKLAŞIK 1000 KİŞİ İSTİFA ETTİ

"Biz alet olduk, kandırıldık" diyen Savaş, "Arkamızdan binlerce insanı getirdik. Sonunda soyulmuş hıyara döndük. Bunlar para kazanmak için parti kurmuşlar ve Türk milliyetçilerini de kullanmışlardır. Uşak’ta İYİ Parti’den şu anda 800-1000 kişi arası istifalar yaşandı. Ben ve burada bulunan eski yönetici arkadaşlarımızla İYİ Parti’den istifa ediyoruz” ifadelerini kullandı.