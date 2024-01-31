İYİ Parti’den Kars ve Iğdır için aday kararı

İYİ Partili Akburak, geçen seçimlerde aday çıkarmayıp MHP'yi destekledikleri Iğdır’da ve aday çıkarıp yüzde 2,23 oy aldıkları Kars’ta aday çıkaracaklarını duyurdu.

Son seçimlerde HDP (DEM Parti) Iğdır’ı MHP’li adaya 4 puan, Kars’ı yine MHP’li adaya 3 puan fark atarak kazanmış; ardından kazanılan belediyelere kayyum atanmıştı.

Bu dönemde İYİ Parti Kars’ta aday çıkarmış ancak Iğdır’da MHP'li adayı desteklemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o dönem yaptığı açıklamada, "Ahlat'ta Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır'da MHP'nin aday gösterdiği, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı İsa Tezel'i destekliyoruz" demişti.

Yaklaşan seçimler öncesi milliyetçi partiler DEM Parti’nin az farkla da olsa diğerlerine göre önde olduğu bu iki ile ilişkin politikalarını belirginleştiriyor.

İlk olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır’da DEM Parti'nin kazanmaması için MHP’nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Yaşananlardan sonra gözler bir diğer muhalefetteki milliyetçi parti İYİ Parti’ye çevrildi. Burada aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olan İYİ Parti’nin Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuştu. Akburak bu dönemde söz konusu iki ilde de aday çıkaracaklarını şöyle açıkladı: “Geçen dönem Iğdır’da aday çıkarmadık. Ancak bu seçimde Kars’ta ve Iğdır’da çok güçlü adaylarla belediyelere talibiz. ‘Kazanacağız’ diyoruz. Desteklenecek bir aday varsa o da İYİ Parti’nin adaylarıdır.”