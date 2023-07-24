İYİ Parti’den ‘protokol’ tepkisi

İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında iki seçim arasında imzalanan protokole tepki gösterdi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Hangi bakanlıkların hangi partiye verileceği kararlaştırılmamışken ortaya çıkan protokol doğru değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı arasında iki seçim arasındaki dönemde imzalandığı ortaya çıkan protokol tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama İYİ Parti’den geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, protokolden partinin genel başkanı Meral Akşener’in haberi olmadığını vurgulayarak “Hangi bakanlıkların hangi partiye verileceği kararlaştırılmamışken ortaya çıkan protokol doğru olmadığını ortaya koyduk” dedi.

Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kürşad Zorlu, 81 ilde seçimlere tek başlarına girecek gibi çalışsalar da yerel seçimlerin yapısı itibariyle işbirliklerine açık olduğunu belirterek, “Önümüzdeki aylarda yetkili kurullarımız değerlendirir” açıklamasında bulundu.