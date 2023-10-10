İYİ Partili Kavuncu: Ankara ve İstanbul dahil tüm illerde kendi adaylarımızı çıkaracağız

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil bütün illerde aday göstereceklerini, partinin Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun buna karşı çıktığı için görevinden ayrıldığını söyledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve bir önceki İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararlarının kesin olduğunu söyledi.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Kavuncu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun bu yüzden görevden alındığını doğrularken aralarında geçen konuşmaya ilişkin şunları anlattı:

"İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk."

Kavuncu, partisinin 'pazarlık' amacıyla adaylık çıkışı yapmadığını, Ankara ve İstanbul dahil bütün şehirlerde aday gösterme kararlarının net olduğunu ifade etti:

"Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil."