İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan 'Akşener' ve 'belediye' iddialarının araştırılması için başvuru

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin İYİ Parti Disiplin Kurulu ve Meclis Grubu'na dilekçe verdi. İddiaları yalanlayan Dikbayır, "Bu itibar cellatlığının sorumlularının tespiti ve haklarında gereğinin yapılmasını talep ederim" dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin partisine başvuruda bulundu.

İYİ Parti Disiplin Kurulu ve Meclis Grubu'na dilekçe veren Dikbayır, iddiaların araştırılmasını istedi.

Dikbayır dilekçesinde, "Önceleri dedikodudur nasılsa küçük bir araştırmayla ortaya çıkar diyerek önemsemediğim içerikler artık dedikodu boyutunu geçerek açıkça hakaret ve iftira halini almıştır. Bu iftira ve dedikodular şahsımı itham ettiği gibi partimizin kurumsal kimliğine de zarar verecek noktaya gelmiştir" dedi.

Dikbayır, şöyle devam etti: "Her bir iftiranın da içeriği suç olduğu gibi TBMM İYİ Parti Disiplin Kurulu ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından titizlikle araştırılması, araştırma sonucunda hakaret ve iftira boyutuna varmış ve şahsım ile uzaktan yakından ilgili olmayan bu itibar cellatlığının sorumlularının tespiti ve haklarında gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

Ümit Dikbayır, araştırılmasını istediği iddiaları şöyle sıraladı:

>> Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi,

>> Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi,

>> İYİ Partimizin Sakarya Hendek İlçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası,

>> Eski adı twitter yeni adı ile X olan sosyal medya hesabından 'hızırçelebi06' isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve yönettiğim/yönettirdiğim iddiası,

>> Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası,

>> Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partinin lideri Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazmıştı.

"Akşener, İYİ Parti'de haftalardır süren gerilimi açıkladı" diyen Saymaz, "Çünkü bu sözlerle grup toplantısı sırasında salonda bulunan ve konuşmaları alkışlayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastediyor" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, yazısında şunları ifade etti: "Yakın zamana kadar Akşener'in en yakınında bulunan iki isim şimdi liderleri tarafından suçlanıyor. Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham ediliyor. Poyraz ise Akşener'in aleyhinde ve özel kalemi hakkında konuşmakla eleştiriliyor. Poyraz'ın AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağladığı da ileri sürülüyor."