Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Yerel
  • 21.01.2024 20:39
  • Giriş: 21.01.2024 20:39
  • Güncelleme: 21.01.2024 20:41
Kaynak: AA
İzmir'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
FOTOĞRAF: AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, anne ve babasıyla yaklaşık 1 ay önce tartıştığı ve babasıyla konuşmadığı öne sürülen B.İ, (20) dün akşam saatlerinde ailesinin Bozyaka Mahallesi'ndeki evine geldi.

Tartıştığı babası C.İ'yi (46), bıçakla sırtının 3 yerinden bıçaklayan ve olay yerinden kaçan B.İ, polisi arayıp durumu anlattı.

İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, C.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri B.İ'yi birkaç sokak ileride gözaltına aldı.

C.İ'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B.İ'nin kasten yaralama ve tehditten kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kendisinden haber alınamayan emekli polis evinde ölü bulundu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 