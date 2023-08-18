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İzmir'de bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 18.08.2023 13:58
  • Giriş: 18.08.2023 13:58
  • Güncelleme: 18.08.2023 14:00
Kaynak: AA
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İzmir'de bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir Tire'de kavgada bıçaklanan Murat Soydan hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Köşk Caddesi'nde Murat Soydan (27) ile T.H. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

T.H'nin bıçakla yaraladığı Soydan, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soydan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli T.H'yi gözaltına aldı.

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