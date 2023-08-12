İzmir'de oğlunun satırla saldırdığı anne ağır yaralandı
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, annesine satırla saldırdı. Boynundan ve ellerinden yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte polislerce yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karşıyaka ilçesi 6653 Sokak'ta B.G, annesi S.G'ye satırla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Satırla çeşitli yerlerinden yaralanan S.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.G, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Anne S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.