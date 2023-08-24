İzmir Güzelbahçe’de ‘Havlu Hareketi’ eylemi: Maltepe'deki plajı istiyoruz

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde ‘Havlu Hareketi’ eylemi devam ediyor. Yurttaşlar, Maltepe Mahallesi’nde halk plajı yapılması için çağrıda bulundu.

Yılmaz YÜREKLİ

Yunanistan’da başlayan ‘Havlu Hareketi’, Türkiye’de de büyüyerek devam ediyor. İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yurttaşlar, ikinci kez eylem gerçekleştirdi. Kıyı işgallerine tepki gösterilen eylemde, Maltepe Mahallesi’nde halk plajı yapılması talep edildi. Eylemin ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) tarafından yapılan açıklamada, “Denize girilmeyi kolaylaştıracak olanaklara sahip olan Siteler Halk Plajı dışında başka plajımız yoktur. Maltepe Mahallesi’nde bulunan alanın halk plajı olarak düzenlenmesi Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin seçim vaatleri arasında yer almıştı. Burası eskiden Pina Plajı olarak bilinen yerdir. Alan 2023 yılı başından bu yana boşaltılmış olduğu halde herhangi bir tesis yapılmamış duruma. Eskisi gibi yeniden plaj olarak düzenlenmesi talebimizin hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Güzelbahçe Belediyesi tarafından yerine getirilmesini istiyoruz” denildi.

KIYI İŞGALLERİ ÖNLENSİN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir. Yalı Mahallesi’nde Vapur İskelesi yanındaki plaj başta olmak üzere, Balıkçı Barınağına kadar olan alandaki restoranların kıyıyı işgallerinin önlenmesi, sahillerimizin halkın denizi kullanmasını kolaylaştıracak soyunma kabini, tuvalet, duş gibi olanaklara kavuşturulması ve çekek alanının taşınması için merkezi ve yerel yönetimi gereğini yapmaya davet ediyoruz.”