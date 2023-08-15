İzmir Güzelbahçe’de ‘Havlunu kap gel’ eylemi: Kıyılar halkındır

Ege kıyılarında ‘Havlu Hareketi’ devam ediyor. İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yurttaşlar, kıyıların işgaline karşı eylem gerçekleştirdi. Yurttaşlar, “Kıyılar halkındır. Kıyılarımızı koruyacağız” diyerek tepkilerini dile getirdi.

BİRGÜN EGE

Yunanistan’da başlayan ‘Havlu Hareketi’, Türkiye’de büyüyerek devam ediyor. İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yer alan Gece Pazarı yanındaki plajda yurttaşlar, kıyı işgallerine tepki göstermek için eylem gerçekleştirdi.

Güzelbahçe Kültür, Çevre Ve Güzelleştirme Derneği(GÜLDER) tarafından yapılan açıklamada, “Güzelbahçe, İzmir şehir merkezine en yakın denize girilebilen ilçelerden birisidir. Ancak denize girilmeyi kolaylaştıracak soyunma kabini, tuvalet, duş olanaklara sahip olan Siteler Halk Plajı dışında başka plajımız yoktur. Güzelbahçe sahilinde çok sayıda denizle buluşmayı sağlayan merdiven var ama bu merdivenlerin hemen hepsinin ya betonu ya da demiri kırıktır. Gece Pazarı’ndan, balıkçı barınaklarına doğru olan alanda deniz kıyısı restoranlar tarafından işgal edilmiş durumdadır. Hatta Gece Pazarı’na yakın olan alandaki ilk restoran, plaja masalar koyarak plajı işgal etmektedir” denildi.

Yurttaşlar, Maltepe Mahallesi’nde halk plajı yapılması için çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Maltepe mahallemizdeki eski Şirincan Restoran’ın bulunduğu alanın halk plajı olarak düzenlenmesi son yerel seçimde Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin seçim vaatleri arasında yer almıştır. Ancak restoran yıkılıp, alan 2023 yılı başından bu yana boşaltılmış olduğu halde herhangi bir tesis yapılmadan yaz mevsimi sonlanmak üzeredir. Maltepe'deki plajı istiyoruz. En son yapılan ve Gırgır Balıkçıları Derneği tarafından yönetilen liman alanında yapılan çekek tesisi ile tekne onarım, bakım, boya vb işleri ile alan tersane gibi kullanılmaya başlanmıştır. Bu işlemler limanın Urla tarafında kalan küçük plaj alanında denize girenler ile çevrede oturan vatandaşlar için sağlık riski oluşturmaktadır. Bu alanda tekne onarım ve bakımı yapılmasından vazgeçilmeli, bu işlemler için şehir merkezinden ve insanların denize girdiği yerlerden uzak bir yer seçilmelidir” diye belirtildi.

KIYILARIMIZI KORUYACAĞIZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Anayasa’nın 43. Maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir. Yalı Mahallesi’nde vapur iskelesi yanındaki plaj başta olmak üzere, balıkçı barınağına kadar olan alandaki restoranların kıyıyı işgallerinin önlenmesi, sahillerimizin halkın denizi kullanmasını kolaylaştıracak soyunma kabini, tuvalet, duş olanaklara kavuşturulması ve çekek alanının taşınması için merkezi ve yerel yönetimi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıyılar halkındır. Kıyılarımızı koruyacağız.”