İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinin ardından Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından #Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı.#Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.



Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 27, 2023

VALİLİK ÇIKIŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

Öte yandan İzmir Valiliği, çıkan orman yangınının A.Ç'ye ait balya makinesinin alev alması sonucu başladığını açıkladı.

Valilik açıklamasında yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldığı belirtildi.

Yangına müdahale eden ekipler hakkında detaylı bilgilerin verildiği açıklamada yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan 588 kişinin ve köylerde bulunan canlı hayvanların tahliye edildiği aktarıldı.

Yangının saat 03.00 itibarıyla etrafının çevrelendiği, mahallelerin etrafında da güvenlik koridoru oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı, herhangi bir yerleşim yeri ve meskenin de zarar görmediği aktarıldı.

Açıklamada kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü de bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkışına neden olan A.Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.





