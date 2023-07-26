İzmir, yılın en sıcak gününü yaşıyor

İzmir, bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 derece gösterdiği kentte, meydan ve sokaklar diğer günlere göre boş kaldı. Sıcaktan bunalan yurttaşlar, çareyi çeşme başında serinlemekte buldu.

BirGün Ege 26.07.2023 15:44 Giriş: 26.07.2023 15:44

Güncelleme: 26.07.2023 15:46 Kaynak: İHA