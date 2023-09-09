İzmir’de 9 Eylül coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘9 Eylül resepsiyonu’ etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de attığımız her adımı geleceğin inşası için konulan bir tuğla olarak görüyoruz. Çünkü gelecek beklenen değil, inşa edilendir. Tüm farklılıklarımıza rağmen bir arada durabilirsek bu hedefe ulaşabiliriz” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir'in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü nedeniyle kentin birçok noktasında etkinlikler düzenleniyor. Kutlamalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kurtuluş coşkusunun yaşandığı resepsiyona başta İzmir Valisi Süleyman Elban ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın sahne aldığı resepsiyonda ayrıca zeybek, tango ve vals yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şöyle konuştu:

“Üzerinde yaşadığımız bu toprakların kaderini değiştiren tarihi anlardan birini, 9 Eylül’ü andığımız bu resepsiyonda sizlerle bir arada olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’de, bir kez daha 9 Eylül ruhunu yaşıyor, yaşatıyoruz. 9 Eylül ‘Sen başlat bitiren bulunur’ diyebilen özgür ruhların tarih önünde haklı çıktığı gündür. Büyük Taarruz’un sonucunda, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen bugün, dünya tarihinin de dönüm noktalarından birisidir. İzmir’in kurtuluşu sayesinde emperyalizmin pençesinde kıvranan mazlum halklar, hürriyet ve bağımsızlığa olan inançlarını yeniden kazanmıştır.”

"TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR DURUM"

9 Eylül’ün yeni bir demokrasi ve barış uygarlığının temellerini attığını öne süren Soyer, “Ulu Önderimiz Atatürk, savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırdı. Ona göre barış, yalnızca politik bir mesele değil insanlığın evrensel miraslarından birisiydi. Nitekim ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözüyle bizlere ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet’i miras bıraktı. ‘Ya istiklal, ya ölüm!’ şiarıyla verilen kurtuluş mücadelemizin istiklal ile sonuçlanması elbette bir tesadüf değil. Ebedi Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk, bu zaferin hazırlıklarını on bir ay boyunca sürdürdü. Çok uzun bir süre taarruz savaşı yapmamış, daima savunmada kalmış bir orduyu büyük taarruza ilmek ilmek hazırladı. Bu, tarihte eşine çok az rastlanır bir durum. Tarihçiler bize bu taarruz stratejisinin, cepheyi yönetmekten çok daha karmaşık olduğunu söylüyor. Atatürk, büyük taarruza uzanan on bir aylık süreci aslında yeni kurulacak Cumhuriyet’in ilk kalkınma hamlesi olarak tasarlamıştı” diye konuştu.

350 metrelik bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayan kutlama heyecanı, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri ile devam edecek. Kutlamalar, on binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve Kültürpark’ta Tan Taşçı’nın sahne alacağı 9 Eylül konseri ile son bulacak.