İzmir’de ev yangını: 1’i bebek 9 kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında çıkan ev yangında 1’i bebek 3’ü çocuk toplam 9 kişi dumandan etkilendi.

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında çıkan ev yangında 1’i bebek 3’ü çocuk toplam 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi 2434 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipler sevk edildi. Bazı apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binanın dışarısına çıkarken, 5 kişi ise itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde binanın dışarısına çıkarıldı.

İşten geldiği esnada alt komşusunun dairesinde yangın çıktığını öğrendiğini belirten Eren Turan, “Yangın olduğunu duyunca merdivenlerden çıkmak istedim ama yoğun dumandan dolayı yarıya kadar çıkabildim. Daha sonra balkon demirlerinden tırmanarak eve girdim ve çocuğu çıkardım.” dedi.

İtfaiye ekipleri yapmış oldukları çalışmalarla alevleri kontrol altına alarak söndürürken, hafif şekilde dumandan etkilenen 1’i bebek 3’ü çocuk toplamda 9 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.