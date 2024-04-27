İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Güncel 27.04.2024 23:33 Giriş: 27.04.2024 23:33

Güncelleme: 27.04.2024 23:37 Kaynak: İHA

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