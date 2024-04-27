Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Güncel
  • 27.04.2024 23:33
  • Giriş: 27.04.2024 23:33
  • Güncelleme: 27.04.2024 23:37
Kaynak: İHA
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu
AA

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak girişinde yangın çıktı. 

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı.

Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

İzmir’de bir erkek, kadınları bu sözlerle taciz etti: “Cehennemde yanacaksınız”
İzmir’de IŞİD operasyonu: 8 tutuklama
BirGün'e Abone Ol