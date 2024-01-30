İzmir’in ilçeleri sil baştan: Teşkilatlardan ‘atama usulü’ne tepki

CHP, İzmir’de yönetimde olduğu 24 ilçeden 21’inde aday değişikliğine gitti. İzmir’in dört ilçesinde belirlenen adayların, başvuru yaptıkları ilçenin dışındaki ilçelerden atama usulü ile aday gösterilmesi teşkilatların tepkisine yol açtı

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın ismini toplam altı saat süren MYK ve PM toplantıları ile belirledi. Genel Merkez'in, "Dengeli liste" düşüncesi doğrultusunda büyükşehir için belirlenen Cemil Tugay' ın yanı sıra İzmir’in 30 ilçesinin adayları da belirlendi. CHP Lideri Özgür Özel, "Değişim nerede?' diyen İzmir’e baksın" ifadelerini kullanırken CHP, İzmir'deki 21 ilçede adaylarını değiştirdi.

Parti kaynakları Tugay’ın, "Genel merkezde hiçbir taraftan yana olmaması, ortada durması” nedeniyle belirlendiğini savundu. Anket sonuçlarından da iyi çıktığı belirtilen Tugay’ın adaylığı belirlenirken “Dengelerin gözetildiği" kaydedildi.

İZMİR MESAİSİ İKİ GÜN SÜRDÜ

CHP’nin İzmir mesaisi Pazar günü başladı. Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel ile Cemil Tugay, Pazar günü bir araya geldi. Görüşmede Özel'in, Tugay’a, "Seni İzmir Büyükşehir Belediye adayımız olarak görmek istiyoruz" dedi. Tugay’ın onayının ardından iki isim, Pazartesi günü MYK toplantısından önce bir kez daha buluştu. Genel Merkez’de gerçekleşen görüşmede İzmir’in ilçeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

İLÇELER SİL BAŞTAN

Pazartesi günü gerçekleştirilen PM’nin ardından CHP, İzmir’in 30 ilçesinin tamamının adaylarını açıkladı. İzmir’de mevcutta CHP’nin elinde olan 24 ilçeden 21’inde yeni adaylar belirlendi. Dikili, Selçuk ve Seferihisar adayları ise aynı kaldı.

ATAMA USULÜ

Partinin İzmir’in ilçeleri için aday belirlemede kullandığı usul tartışma yarattı. İzmir'in dört ilçesi için belirlenen adayların, adaylık başvurusu yaptıkları yerlerin dışındaki yerlere atama usulü ile aday yapılması dikkati çekti. Buna göre, Çeşme için ismi açıklanan Lal Denizli’nin Urla’dan aday adayı, Karabağlar için aday gösterilen Emine Helil İnay Kınay’ın Bornova aday adayı, Karaburun için aday gösterilen Nurşen Balcı’nın Karşıyaka aday adayı olduğu bildirildi. Karşıyaka için aday gösterilen ve İYİ Parti’den 28’inci dönem Milletvekili Aday Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın ise CHP’de başkan adaylık başvurusu olmadığı belirtildi.

İlçe adaylarına parti içinden en sert tepki Karaburun İlçe Teşkilatı’ndan geldi. Ankara’ya gelen teşkilat üyeleri, karardan geri dönülmezse toplu istifa edeceklerini ifade etti. Öte yandan çok sayıda ilçenin de karardan geri dönülmesi talebini Genel Merkez’e ilettiği ifade edildi.

ADAYLARDAN DOKUZU KADIN

CHP’nin İzmir’de açıkladığı 30 ilçe adayından dokuzunu kadın adaylar oluşturuyor. Adayların 12’sinin ise 40 yaş ve altında olduğu biliniyor. CHP'nin İzmir adaylarının altısının eğitim durumu yüksek lisans iken 15 adayın eğitim durumu lisans, beş adayın eğitim durumu lise, bir adayın eğitim durumu ortaokul, bir adayın eğitim durumu ise ön lisans mezunu düzeyinde bulunuyor.