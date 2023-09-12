Jandarma nöbet alanına girdi: Akbelen'de çadırlar söküldü

Milas’ta Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı yurttaşların iki yıldır nöbet tuttuğu alana jandarma girdi ve nöbet tutan kişileri dışarı çıkardı. Alandan çadırların ve diğer tüm malzemelerin kaldırıldığı bildirildi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy (YK) Enerji'nin kömür madenine karşı yaşam savunucularının ve köylülerin başlattığı nöbet iki yıldır sürüyor. Nöbet alanına bu sabah jandarma müdahale ederek, köylüleri alan dışına çıkardı, nöbet alanındaki çadırları ve tüm malzemeleri topladı.

❗ACİL DESTEK❗

Albelen'de jandarma nöbet alanına girmiş durumda.

Jammerler var iletişim kuramıyoruz alanla Beçin'den itibaren yollarda kontrol var. — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) September 12, 2023

Nöbet alanına getirilen kamyona yüklenen çadırların ve diğer tüm malzemelerin Orman Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Nöbet alanına müdahaleye ilişkin açıklama yapan İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, “Henüz ağaç kesimi yok. Ancak oradaki çadırlar ve tüm eşyalar boşaltılıyor. Muhtemelen kesime de orayı boşalttıktan sonra bir an önce başlarlar. Kaymakamlığa gidiyoruz ve bu emri kimin verdiğini öğrenmeye çalışacağız. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız. Tüm yaşam savunucularını buraya davet ediyoruz. Artık sondayız” dedi.