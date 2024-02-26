JES’e karşı mücadeleyi büyütüyoruz

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri direnişe başladı. Yöre halkı “Nedir bu kıyım? Nedir bu insanlara yapılan zulüm? Bu yavaş yavaş ölümdür. JES’e hayır!” dedi.

Haber Merkezi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri yakınına Zorlu Holding tarafından jeotermal elektrik santralı kurulması (JES) planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Zorlu Holding bünyesinde yer alan Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi Şirketi’nin Nazilli Diracık JES Projesi ile ilgili ‘çevresel etki değerlendirme’ süreci başlattığını duyurdu. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre; şirket 948 milyonluk yatırımla yılda 160 milyon kWh elektrik üretmeyi planlıyor. Proje kapsamında Bozdoğan’ın Alamut Köyü sınırlarındaki 148 Ada 14- 15-16 No’lu parseller ve 149 Ada 4-5 nolu parsellerde, 10 adeti üretim, 9 adet reenjeksiyon kuyusu ve 1 adet alternatif olmak üzere 20 adet kuyu açılması planlanıyor.

Zeytinlikler, incir bahçeleri ve tarımsal üretime zarar verdiği gerekçesiyle Alamut Köylüleri kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı mücadele başlatıyor. Santralın çevreye ve topraklarına zarar vereceğini ifade eden Alamut Köyü sakini Birtan Kulakoğlu “Biz bunların daha önceki projelerinden, Akbelen’den, Kaz Dağları'ndan, Kastamonu'dan, Giresun'dan, Cerattepe’den ve en son da Erzincan İliç’ten çevreye ne kadar zarar verdiğini gördük, biliyoruz. Bunun için bizim buradaki jeotermale müsaade etmeyeceğiz. Mücadeleyi yükseltiyoruz.” dedi. Bozdoğan’a yapılacak Jeotermal Elektrik Santralının insan yaşamına zarar vereceğine dikkat çeken bir yurttaş da “Bizim ölmemizi mi istiyorlar? Köy dediğimiz zaman bizim aklımıza doğal yaşamak gelirdi. Nedir bu JES? Nedir bu kıyım? Nedir bu insanlara yapılan zulüm? İşkencedir bu. Yavaş yavaş ölümdür. JES’e hayır diyoruz” dedi.