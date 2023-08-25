JPMorgan yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti

TCMB’nin beklentilerin üzerinde gelen 750 baz puanlık faiz artışı sonrası JPMorgan yıl sonu için politika faizi tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka yıl sonu faiz tahminini yüzde 35 olarak açıkladı, yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57’den yüzde 62’ye revize etti.

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Fotoğraf: AA