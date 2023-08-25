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JPMorgan yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti

TCMB’nin beklentilerin üzerinde gelen 750 baz puanlık faiz artışı sonrası JPMorgan yıl sonu için politika faizi tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka yıl sonu faiz tahminini yüzde 35 olarak açıkladı, yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57’den yüzde 62’ye revize etti.

Ekonomi
  • 25.08.2023 11:11
  • Giriş: 25.08.2023 11:11
  • Güncelleme: 25.08.2023 11:19
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JPMorgan yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti
Fotoğraf: AA

JPMorgan TCMB’nin bugünkü ‘mega’ faiz artışımın ardından faiz beklentisini yükseltti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250’şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek “Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30’dan yüzde 35’e yükselttik” değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57’den yüzde 62’ye revize etti. Enflasyonun gelecek yıl Mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapacağı belirtilirken 2024 yılı beklentisi ise değişmeyerek yüzde 34’te kaldı.

TCMB Ağustos toplantısında politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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