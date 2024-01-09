Kabine toplanmadı, Beştepe’deki etkinliğe katılmadı: Erdoğan nerede?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ertelenmesinin ardından bugün yapılması planlanan Valiler Toplantısına da katılmadı. Erdoğan’ın, Ankara’da seçim öncesi dinlendiğini ve seçim beyannamesi için hazırlık yaptığı iddia edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü AKP'nin İstanbul dahil olmak üzere bazı belediye başkanlarını açıklamasının ardından dün yapılması planlanan Kabine toplantısı ertelendi.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, kulislerde Erdoğan’ın Kabine toplantısını aday belirleme süreciyle ilgilendiği için ertelediği iddia ediliyor.

VALİLER TOPLANTISINA DA KATILMADI

15 Ocak’ta yapılacak aday toplantısına yapılan hazırlıklarda Erdoğan’ın, Ankara’da Turgut Altınok’u aday olarak açıklaması bekleniyor.

Bugün Beştepe’de yapılan Valiler Toplantısı’na da katılmayan Erdoğan’ın, Ankara’da seçim öncesi dinlendiğini ve seçim beyannamesi için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Erdoğan son olarak geçtiğimiz pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki AKP'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmıştı.

Erdoğan burada 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilde partisinin belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum duyurulmuştu.