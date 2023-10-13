Kaçak santral kapatılmalı

IC İştaş'ın kaçak beton santralına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Baltalı: “Kaçak olduğunun savcılık nezdinde de kanıtlanmasını talep ediyoruz."

Gökay BAŞCAN

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunu işleten ICA’nın İstanbul Sarıyer’de kaçak şekilde beton santralı inşa ettiği gerekçesiyle bölge suç duyurusunda bulundu. İnşaatın başladığı yer olan Uskumruköy’de, yurttaşlar her hafta eylemlerini sürdürüyor.

ICA, bölge halkı tarafından sit alanı olduğu belirtilen bölgeye beton santralı kurmak için faaliyete başladı. İlk olarak tesisin yapılmak istendiği alanı çeviren şirket, zemine beton döktü. Bölge halkı, şirketin ne belediyeden ne de Bakanlık’tan bir izin aldığını ortaya çıkardı. Ayrıca ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi gereken projenin yapılacağı alan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2018 yılında onaylanan imar planı lejantında ‘ağaçlandırılacak alanlar, orman alanları, parklar, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, fuar, oyun alanları’ olarak belirlenmiş.

İMZA KAMPANYASI

Projenin bölgeye zarar vereceğini belirten yurttaşlar da imza kampanyası başlattı. Topladıkları imzaları yetkililere veren bölge halkı, inşaatın önünde her hafta basın açıklaması düzenliyor.

Uskumruköy halkı şimdi de ICA İştaş’ın faaliyetlerini izinsiz sürdürdüğü ve çevreye zarar verdiği gerejçesiyle suç duyurusunda bulundu. BirGün’e konuşan bölge halkının avukat Nilda Baltalı şu ifadeleri kullandı: “Uskumru Caddesi 69 no’lu parsel üzerinde aylardır kaçak bir şekilde beton santrali inşa ediliyor. Bu beton santralının ne inşaat izni ne atık toplama izni ne de ruhsatı ne de çevresel etki değerlendirmesi bulunuyor. Uskumruköy'de yaşayan yurttaşlar defalarca beton santralını protesto ettiler. Çünkü bu bölge İstanbul'un önemli bitki alanlarından birisidir. Ancak hızlı yapılaşmayla birlikte buradaki doğal alanın bitki örtüsü tamamen yok olacaktır. İstanbul'un kuzey ormanlarına sahip çıkmak yerine bölgeyi imara açmak istiyorlar. Çevre sakinlerinin itirazlarına aldırmadan inşaatı devam eden ve hızla büyüyen kaçak inşaat yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Beton santralını inşa eden şirket hakkında Türk Ceza Kanunu’nun kasten çevreyi kirletme ve imar kirliliğine neden olma suçlarından şikayetçi olduk. Tesisin kaçak olduğunun bir de savcılık nezdinde kanıtlanmasını talep ediyoruz.”