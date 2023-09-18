Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’ndan içki yasaklarına tepki: Direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 7. Kadıköy Plak Günleri’nin kapanış programında yaptığı konuşmada, iktidarın içki yasaklarına tepki göstererek "Kadıköy’de yaşam alanlarımıza gelen müdahalelere direniyoruz. Eğer direnmezsek, yaşam alanlarına müdahaleler artacak” dedi.

7. Kadıköy Plak Günleri’nin kapanış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’de yaşam alanlarımıza gelen müdahalelere direniyoruz. Eğer direnmezsek, yaşam alanlarına müdahaleler artacak” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kadıköy Plak Günleri, Türkiye’nin birçok yerinden plak tutkunlarını Kadıköy’de buluşturdu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri’nde bu yıl plaklar, Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden Barış Manço anısına döndü. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki merkez binasının bahçesinde gerçekleştirilen Plak Günleri; konserler, söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları ile müzik severlere keyifli bir buluşma yaşattı. Plak severlerin pek çok eski ve yeni plağa erişim imkânı bulabildiği Kadıköy Plak Günleri’ne Kadıköylülerin yanı sıra İstanbul’un farklı semtlerinden ve başka illerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“HER TÜRLÜ YAŞAM BİÇİMİNİN İFADE EDİLEBİLDİĞİ YERLER”

İstanbul’da ilk defa Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadıköy Plak Günleri; Cahit Berkay, Emrah Karaca ve Deniz Tekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Barış Manço 2023 Anma Konseri” ile sona erdi.

İÇKİ YASAKLARINA TEPKİ

Konser öncesi sahne üzerinden vatandaşları selamlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, AKP iktidarının içki yasaklarına tepki gösterdi.

Kadıköy’ün parklarını festivallere açtıklarını ifade eden Odabaşı, “Bizim için parklar, kamusal alanlar, her türlü yaşam kültürünün ve yaşam biçiminin açık ve özgür bir şekilde ifade edilebildiği yerler. Aslında toplumun gerçek anlamda toplum olabildiği yerler bu alanlar. Festivallerimizi kamusal alanlarda yaparken aslında sanatın, müziğin dört duvar arasına sıkışmamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

"KADIKÖY TESLİM OLMAYACAK"

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde sahil kenarlarında ve halka açık parklarda alkollü içecek tüketilmesinin yasaklanmasına dair kararına da tepki gösterdi. Söz konusu karara atıfta bulunarak yasaklama girişimlerini eleştiren Odabaşı, “Yaşam alanlarımıza gelen müdahalelere Kadıköy’de direndiğimizi hatırlatıyoruz. Eğer Kadıköy’de de direnmezsek, Kadıköy’den bu sesi coşkulu bir şekilde tüm Türkiye’ye ulaştırmazsak büyük bir ihtimalle tüm festivaller yasaklanacak. Festivallerdeki yaşam alanlarına müdahaleler artacak” dedi. Kadıköy’ü “özgürlüğün ve eşitliğin başkenti” olarak tanımlayan Odabaşı, “Kadıköy; kimsenin kimseye karışmadığı, kimseyi ötekileştirmediği bir kent. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Kadıköy teslim olmayacak” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi’nin her yaştan Kadıköylü için tiyatrodan sinemaya, spordan müziğe kadar birçok alanda gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerini de hatırlatan Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak festival takvimimize Haziran ayında Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz Çocuk Tiyatroları Festivali ile başladık. Daha sonra çocuk tiyatroları, Kadıköy’ün farklı mahallelerinde sürdü. Temmuz ve Ağustos aylarına on binlerce komşumuzun katılımıyla Kalamış Yaz Festivali ile devam ettik. Önümüzdeki hafta ise Çizgi Festivali ile bu seneki açık hava festivallerimizin sonuncusunu gerçekleştireceğiz” dedi.