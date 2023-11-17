Kadıköy betona doydu!

Kadıköy’deki Kalamış Parkı'na yapılmak istenen Meydan Projesi kapsamında beton dökülmesine bölge halkı tepki gösterdi: “Beton değil, yeşil alan istiyoruz”

Aycan KARADAĞ

İstanbul Kadıköy ilçesindeki Kalamış Parkı’na Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilmek Meydan Projesi çalışmaları sürüyor. Kalamış Parkı’na beton dökülmesine tepki gösteren bölge halkı, belediye çalışanları ile tartıştı. Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan Mehmet Remzi Çelik, BirGün’e yaptığı açıklamada, şu ana kadar 100’e yakın ağacın kesildiğini ifade etti. Çelik, “Kalamış Parkı Meydan Projesi, şu anda sahaya getirilen binlerce metre kare taşın parka döşenmesi demektir. Bu beton ve taş uygulaması kentsel ısı adası etkisi yaratacaktır. Şenlik yapma, meydan yapma kararları mahallede yaşayanlara sorulmamıştır" dedi.

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Kendilerine bilgi verilmediği belirten Çelik, "Parktaki projenin içeriği, ihale bedeli, meclis karar sayısı, yüklenici firma ismi, inşaat alanına yazılmamıştır. Yetkililer, haftalar sonrasında, hala ‘proje hakkında bilgi vereceğiz’ demektedir. Kadıköy Belediyesi’nin birimleri olan, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Çevre birimleri arasında ki koordinasyonun olmadığı görülmektedir” diye konuştu. Çelik, “Kadıköy halkı olarak parkı içinde beton taş meydan istemiyoruz” dedi ve ekledi: “Parktaki canlı ağaçlar ve zakkumlar kesilmiştir. Park yeterince ticarileşmiştir, yeni ticaret alanları açılmamalıdır. Tüm bunlar, yoğun trafiği olan Münir Nurettin Caddesi ve Kalamış Fener Caddesinin trafiğini, dolayısı ile emisyon oranlarını artırmaktadır. Kentsel Isı Adası Etkisi ile birlikte oluşan zararlı gaz emisyonu halk sağlığını, kronik rahatsızlığı olanları, hamile, çocuk ve ileri yaşta olanların sağlığını tehdit ettiği gibi tüm işletmeler, konutlar ilave klima çalıştırarak, ağır elektrik faturaları ödeyeceklerdir. Halk sağlığını ve ekonomisini düşünmeyen bir belediye, çağdaş kurumların gerisinde kalmış demektir. Isı adası etkisi yaratan, yüzey geçirimliliği olmayan, beton -taş lobisi yandaşı çözümler istemiyoruz. Toprak yüzeylerin arttırılmasını ve alanlara ağaç dikilmesini talep ediyoruz. Ticarileşmenin durdurulmasını istiyoruz. Kadıköylünün vergilerinin bu şekilde savurganca harcanması yerine daha yeşil şehir dostu uygulamalar yapılmasını, doğal yeşil alanların artırılmasını talep ediyoruz.”