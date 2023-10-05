Kadıköy’de açık otoparktaki 3 araç yandı

İstanbul Kadıköy’de bir binanın açık otoparkında bulunan 3 araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde açık bir otoparkta üç araç yandı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Sokak’ta bulunan bir binanın açık otoparkında çıktı.

Otoparktaki bir otomobilde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, yanındaki bir başka otomobil ile cipe sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"PATLAMA SESİYLE UYANDIK"

Yangında aracı zarar gören Kerim Eroğlu, “Patlama sesiyle uyandık, evimizin penceresinden baktığımızda bir otomobilin alev aldığını gördüm. Hemen benim aracın yanındaki aracın. Ondan sonra diğer araçlara sıçradı. Nasıl olduğunu tam göremedik, sadece yangın başladığında görebildik" dedi.