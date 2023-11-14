Kadını bıçakla vahşice katletti

Haber Merkezi

İstanbul Sultangazi'de Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eskiden evli olduğu Tuncay Sağ tarafından vahşice katledildi. Olay, dün Gazi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Tuncay Sağ, boşandığı Pınar Bektaş’ın evine gitti. Ardından Sağ ve Bektaş arasında tartışma çıktı. Tuncay Sağ, Bektaş’a mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Saldırgan evden çıktıktan sonra Bektaş, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Sağ ise polisler tarafından yakalandı. Urfa’da ise Emine Dişçi boşanma aşamasında olduğu Ahmet Dişçi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Dişçi ile yoldan geçerken saçma isabet eden Ayşe El Mustafa, tedaviye alındı.

107 ŞÜPHELİ ÖLÜM

Öte yandan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin raporu paylaşıldı. Rapora göre bu yılın ilk 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Yaşamını yitiren 107’i kadının ölüm nedeni ‘şüpheli ölüm’, 243 kadının ölüm nedeni ise ‘kadın cinayeti’ olarak kayıtlara geçti.