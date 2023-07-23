Kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti!

İstanbul’da bir erkek, sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayılttı. Olaya engel olmak isteyen yurttaşları da tehdit eden şahıs, etrafa küfürler yağdırdı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir kadınla tartışan bir erkek, kadını dövmeye başladı. Kanlar içinde yerde kalan kadını daha sonra minibüse bindirip götürdü.

Şahıs, evlerinden olaya müdahale etmek isteyen yurttaşları ise tehdit etti. Bir yurttaşı “Yarın sabah senin için geleceğim erkek” diye tehdit eden şahsın dilinden küfür de eksik olmadı.

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.