Kadını katletti ve sırra kadem bastı

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Ağrı’da evli olduğu kadını ve kayınbiraderini öldüren güvenlik korucusu Metin Tunç’u arama çalışmaları sürüyor. Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, evi terk eden evli olduğu kadın Birsel Tunç ile konuşmak üzere yanına gitti. Eve silahla giden Tunç, burada çıkan tartışmanın ardından aileye ateş açtı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, Tunç’a ve ailesine peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri Tunç’un kayınbiraderi Fecri Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Birsel Tunç da kaldırıldığı hastanede öldü.

Bir kadın cinayeti de Afyon’da yaşandı. 82 yaşındaki bir kadın evinde 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak 89 yaşındaki Alzheimer hastası evli olduğu erkeği gözaltına alındı.

ÇOCUKLARI ŞAHİT

Konya’da da evli olduğu 22 yaşındaki Zeliha Akbulut’u öldüren 33 yaşındaki Hüseyin Akbulut’un ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti 3 çocuğunun gözü önünde işlediğini itiraf eden Akbulut, "Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim" dediği öğrenildi.